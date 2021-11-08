Готовимся к диктанту! Топ-20 самых распространенных ошибок в украинском языке и как их избежать

В Украине будут праздновать День украинской письменности и языка / Фото: Коллаж: Сегодня

В 10:00 по всей стране прозвучит голос творца нынешнего диктанта, поэта и прозаика Юрия Андруховича. По его словам, умение писать означает в том числе и грамотность. И вот эту потребность в том, что следует быть грамотным, осознают далеко не все.

Сайт "Сегодня" подготовил разбор 20 самых распространенных речевых ошибок в украинсклм языке.

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Самые распространенные ошибки

"Приймати участь". "Приймати" можно в компанию. А вот "участь беруть". Правильно – "брати участь". Сделаю для тебя "виключення". "Виключення" замените на "виняток". "Вірна відповідь". Верным может быть друг или партнер/партнерша. А ответ бывает "правильним або неправильним". Как и пин-код, решение, выбор и т.д. "В кінці кінців" замените на "зрештою" или "врешті-решт". "Нажаль". Это слово правильно писать раздельно. "Оточуюче середовище". Лучше заменить красивым словом " довкілля". Я "рахую", что это правильно. А мы "вважаємо", что слово "рахую" здесь совсем неуместно. "Так як" пошел дождь, мы остались дома. Уместнее заменить "так як" на "оскільки". "Будь-ласка", подай блокнот. Не пишите это слово через дефис, "будь ласка". Выбери "найбільш красиву" фотографию. А лучше – "найкрасивішу". "Згідно оригіналу" документа. Правильно – "згідно з оригіналом". "Допобачення". Следовало сказать "до побачення" этой ошибке еще в школе. "Я вибачаюсь". Используйте слова "вибач/те" или "даруй/те". "Зроблю вигляд", что этого не было. А правильно – "вдамо". "Освідчена людина". Тот, кто пишет это словосочетание именно так, точно не является "освіченою людиною". "Миючий засіб". Правильно – "мийний засіб". "Колишній у використанні телефон". Огромную калькированную конструкцию можно заменить простым и лаконичным словом "вживаний". "Завдяки застуді" я не пошел на работу. Правильно говорить "через застуду". "Прийшло до голови" замените фразой "спало на думку". "Виключи світло". Можно исключить из компании или команды. Или из списка приглашенных. А свет "вимикають".

Еще одна типичная ошибка-калька "на протязі чогось" вместо "протягом чогось". Почему это неправильно? Потому что "протяг" – это поток воздуха, возникающий в замкнутом пространстве через отверстия, расположенные друг против друга, например "протяги" в квартире. Когда же должны сказать что-то о промежутке времени, следует говорить "протягом" или "впродовж".

Запомните, что ни в одном словаре нет вариантов "доброго дня" или же "доброго вечора". Традиционными в нашем языке есть формы приветствия "добрий день" и "добрий вечір", а также короткие формы – "добридень", "добривечір", поэтому так говорить правильно. Но утром можно говорить "доброго ранку".

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Причины написать радиодиктант

Самопроверка , пожалуй, одна из основных причин принять участие в подобной акции.

Традиция . Присоединиться к ежегодному написанию радиодиктанта — возможность положить начало еще одной традиции.

Новый опыт. Опыт письма и работа над ошибками — это не только грамотность. Это о жизненном навыке делать выводы и работать над ошибками. Реклама

Быть грамотным . Человек XXI века публичен: он создает сообщения в соцсетях, имеет свой круг читателей, является лидером мнений и объектом любопытства в определенном кругу.

Новые знания. Современные диктанты несут много увлекательной информации. Иногда такой текст может стать настоящим открытием.

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