Готовить зонтик? Какая погода ждет украинцев 6 июня – прогноз

Погода на 6 июня – что говорят синоптики

В воскресенье, 6 июня, в Украине ожидаются дожди практически по всей территории страны, а местами также будут грозы и шквальные ливни.

Температура воздуха на выходных будет комфортной – от 18 до 23 градусов днем.



Сегодня Украину накроют дожди и грозы. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 6 июня ожидаются осадки. В целом максимальная температура на выходных ожидается около 20 градусов тепла.

С понедельника в Украине опять ожидаются дожди.

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Однако с понедельника в Украине опять ожидаются дожди.

Какую погоду на все лето прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики, читайте в прогнозе на сайте "Сегодня".

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