Готовить зонтик? Какая погода ждет украинцев 6 июня – прогноз

В воскресенье, 6 июня, в Украине ожидаются дожди практически по всей территории страны, а местами также будут грозы и шквальные ливни.
Температура воздуха на выходных будет комфортной – от 18 до 23 градусов днем.
Сегодня Украину накроют дожди и грозы. Фото: Укргидрометцентр
В Киеве 6 июня ожидаются осадки. В целом максимальная температура на выходных ожидается около 20 градусов тепла.
С понедельника в Украине опять ожидаются дожди.
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Однако с понедельника в Украине опять ожидаются дожди.
Какую погоду на все лето прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики, читайте в прогнозе на сайте "Сегодня".
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