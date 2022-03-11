Готовы были убивать мирных украинцев и дальше: признание пленных летчиков ВС РФ

Оккупанты разрушали жилые дома / Коллаж "Сегодня"
Российские летчики, которые попали в плен, утверждают, что если бы их не сбили, то они продолжали бы выполнять приказы начальства и бомбили бы города Украины.
"Если бы нас не сбили, то мы бы продолжали выполнять приказы. Мы военные люди. Но я думаю, что рано или поздно пришли бы к тому, что я бы отказался выполнять преступные приказы. С каждым днем вот этот вал и масштаб разрушений ужасает все больше и больше", – говорит подполковник Максим Криштоп.
Российские летчики с января знали, что будут бомбить Украину
Оккупант, который попал в плен, признался, что военные РФ еще в январе 2022 года узнали о том, что они начнут вторжение в Украину и будут бомбить ее.
"Нам сказали о том, что мы будем бомбить Украину. На территорию нашей части начали свозить боеприпасы, а также мы начали тренировки на малых высотах, преодоления ПВО и т.д.. Официально это проводилось, как подготовка и участие в совместно российско-белорусском учении "Союзная решимость 2022"", – говорит подполковник Максим Криштоп.
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