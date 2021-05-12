Готовы к лету? В ближайшие дни в Украину придет 30-градусная жара

Несмотря на грядущее потепление, зонты лучше далеко не прятать – Украину будут поливать теплые дожди

/ Фото: Сегодня

В Украине продолжают бушевать циклоны, в ближайшие дни по Украине будут кочевать дожди с грозами, но в то же время станет еще жарче – на выходных в некоторых областях потеплеет до +30.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В четверг, 13 мая, в большинстве областей 16-18 градусов, а на востоке до +23. Дожди ожидаются только в западных областях. В столице 16-18 и без осадков.

В пятницу, 14 мая, в Украине 20-22 градуса, а в восточных областях до +28. Дожди с грозами накроют запад, север и почти весь центр страны, в том числе и Киев.

В субботу, 15 мая, погода будет такой же, как и в пятницу.

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В воскресенье, 16 мая, дожди на западе, юге и в центре Украины (кроме Киева). На востоке до +30, на юге – почти 30 градусов, в центральных и северных областях 26-28 тепла, на западе 20-22.

В понедельник, 17 мая, те же дожди на западе, юге и в центре. +30 на востоке, 28-29 в центральных и южных областях. В Киеве гроза и до +26.

Недавно мы писали о погодной аномалии в Германии – страну внезапно засыпало снегом.