Готовы взять оружие в руки? Что думают украинцы о возможной войне с РФ (видео)

Украинцы надеются, что полномасштабной войны в стране не будет

Расшатывание ситуации внутри Украины, распространение паники – как раз то, к чему стремится Кремль. Наши граждане спокойно реагируют на разговоры о вторжении, кибератаках и сообщениях о заминировании.

Корреспондент "Сегодня" Станислав Фещенко проверил настроения населения в городах Украины.

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Киев

Ирина и Алексей – преподаватели киевских университетов. Сегодня счастлив променад. А завтра супруги готовы защищать столицу с автоматами в руках.

"Я просто упомяну, что у меня есть дети, которых я хочу защищать. Даже если у того человека – у противника – тоже есть дети, я на своей земле, а он пришел как захватчик. И вот в этом у нас будет большая психологическая разница", – сказала боец ​​терробороны Соломенского района Киева Ирина Щиголь.

Она два года служит в территориальной обороне.

"Я стреляла из АК-74 и из ПМ – пистолета Макарова", – добавила Ирина.

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Чернигов

Снимать здешнюю терроборону нам не разрешили. Поэтому трогаемся под землю и спускаемся в хранилище роддома.

Ведущий специалист по гражданской защите Валентин Лысенко сказал, что хранилище рассчитано на 100 человек. В укрытии есть вода, запас электрических лампочек, мыло и жгуты. По словам Лысенко, там есть режим чистой вентиляции и фильтр-вентиляции. Даже манежики для младенцев есть. Дизельное топливо для генератора – на 20 часов работы.

Самое простое укрытие – это подвальное помещение. В Чернигове подвальные помещения – 900 единиц.

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Уведомления на улицах тоже проверяют. Еженедельно, но бесшумно – только электросигнал, чтобы не пугать.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Черниговского горсовета Григорий Годун рассказал, что в Чернигове работают 38 электросирен.

В городе есть стратегические объекты, которые могут стать потенциальными мишенями. Их не называют.

"Шесть объектов. Информация – для служебного использования. И показывать, какие объекты у нас есть, я вам не могу", – сказал Годун.

Горожане настолько спокойны, что даже не слышали о ключах от хранилища и надеются, что никакой войны не будет.

Харьков

Харьковчане отметили, что их город – полностью украинский. И многие сказали, что готовы его защищать от России.

Информационную войну Кремль проигрывает. Паники в глазах украинцев нет.

Одесса

"Мы наблюдаем переход шести больших десантных кораблей с Северного и Балтийских флотов Российской Федерации, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море. Мы знаем, какие подразделения морской пехоты у них на борту", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Аналитики предполагают десантную операцию. В то же время, говорят: шансов у россиян мало.

"Там Байден сейчас решает вопросы с Путиным. Нас, надеюсь, тоже не обидят", – говорят одесситы.

Жители города отметили, что если нужно будет защищать город, то они возьмут оружие в руки.

Реакция военного эксперта на оружие РФ

Несколько недель в разных регионах России фиксируют баллистическое оружие – Искандеры-М. Едут в направлении Украины.

Эксперт Олег Жданов предполагает, что западные партнеры передали и против них оборудование. Поможет подавить сигнал наводки российских ракет.

"Вам об этом никто не расскажет. Но я думаю, что воздушные средства радиоэлектронной борьбы они уже в Украине. Станции обнаружения раннего пуска баллистических ракет. Если они будут расположены на границе Украины и России – то да. Они могли бы зафиксировать пуски ракет, и тогда система ПРО может сработать с территории стран НАТО", – рассказал военный эксперт.

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