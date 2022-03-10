Граница с Беларусью все еще опасна. Данные Генштаба на 15-е утро войны

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Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 15-е утро российского вторжения в Украину:

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку .

операционных районах. Защищают украинские города . Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя .

. Продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь .

. В Северской области украинские защитники удерживают оборону города Чернигова . Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева .

. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении . На южном направлении осуществляется сдерживание противника по направлениям на города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

и населенный пункт (Херсонской области). В последние два дня авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.