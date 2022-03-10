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Граница с Беларусью все еще опасна. Данные Генштаба на 15-е утро войны

Светлана Москаленко
10 марта, 07:10
Противник снизил темпы наступления

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 15-е утро российского вторжения в Украину:

  • Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку.
  • Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.
  • Продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.
  • В Северской области украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.
  • На южном направлении осуществляется сдерживание противника по направлениям на города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).
  • В последние два дня авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

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