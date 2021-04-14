Греция может открыться для украинцев с 14 мая: какие условия для поездки

В Греции соскучились по украинцам и очень хотят видеть их там. Уже в следующем месяце могут разрешить путешествия, но есть ограничения

Греция может открыться для украинцев с 14 мая, но посетить ее можно будет при наличии ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. А вот для детей до 5 лет отменили необходимость теста на коронавирус.

Об этом рассказал Укринформу министр туризма этой страны Харис Теохарис.

"Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну. 14 мая является датой, когда мы можем спрогнозировать с точностью, что дела пойдут согласно плану", – сказал он.

Теохарис заявил, что компетентные органы Греции ждут от Украины сертификат о вакцинации, которые будут проверять у украинцев.

"Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах", – сказал министр.

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Также среди требований – ПЦР-тест на коронавирус, вот только его могут заменить на экспресс-тест на антиген с целью снижения затрат путешественников. Этот вопрос пока рассматривается. По прибытию украинцев и туристов из других стран выборочно будут тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах.

А вот для детей до пяти лет в этом году ПЦР-тест не обязателен, говорит Теохарис.

"Мы скучаем по друзьям из Украины, мы хотим видеть снова ваши дружеские лица. Мы заверяем, что ждем вас в Греции с распростертыми объятиями, но мы также делаем это таким образом, чтобы подходило обеим сторонам", – добавил министр туризма.

Как сообщал новости "Сегодня", ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что Украина будет выдавать международные сертификаты о вакцинации.