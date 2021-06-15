Грозы и ураганы: Днепр и Одессу накрыла непогода (фото, видео)

В нескольких областях Украины испортилась погода, прошла гроза с градом. Дождь затопил улицы, ветер вырвал деревья с корнями, а также поломал борды.

Как пишет издание dnepr.info, в Днепре затопило центр города – обрушились деревья, железные конструкции и даже остановилось трамвайное движение – транспорт не мог ехать по затопленным рельсам.

Дождь смывал смывал дорогу вместе с асфальтом.

Как сообщает Vgorode, в Одессе дерево привалило автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома в Аркадии.

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Также еще одно дерево упало на улице Краснова. В результате оно повредило машину. Ветер поломал много веток и деревьев.

Тучи накрыли практически весь город.

Ранее мы писали, что дожди снова возвращаются в Украину. Сегодня в столице с самого утра солнечно, но такая погода может быть недолго – киевлян ждет дождь с грозой, так что готовим зонты.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.