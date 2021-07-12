Грозы наступают, жара не отступает: прогноз погоды на 12 июля (карта)

В Украине по-прежнему будет очень жарко, к этому прибавится еще и вечный спутник ливней – духота

В Украину, как и обещали, в понедельник вернутся грозы, заливать будет в основном центр, север и юг. При этом жара никуда не денется – в среднем по стране сохранится +32 градуса.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве, как и в остальных северных областях, ожидаются грозовые ливни и жара – 31-32 градуса. Также заливать будет центральные Черкасскую и Кировоградскую области, но температура там будет чуть пониже – до 31 градуса.

Снова начнет подтапливать и южный регион. При температуре в 32 градуса в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму пройдут грозы.

Осадки обещают и в восточных областях, правда, не во всех – в Днепре и Запорожье в понедельник будет мокро, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – солнечная жаркая погода, температура 31-33 градуса.

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Также жаркая и сухая погода пока сохранится на западе, температуру там обещают до 32 градусов. Немного может подмочить в этом регионе только Закарпатье – там вероятна гроза.

Как мы сообщали, ранее сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Тем временем полтавский телеканал достаточно оригинально подошел к погодному блоку – его теперь ведут полуголые парни.