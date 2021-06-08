Грозы не отступают: где будет лить 8 июня (карта)

Несмотря на комфортную летнюю температуру, погода пока не располагает к пляжному отдыху – ливень может настичь в любой момент

Во вторник, 8 июня, по всей Украине, как и накануне, синоптики прогнозируют ливни с грозами, при этом по-прежнему будет жарко – местами температура поднимется до 26 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве температура будет довольно комфортной – от 21 до 23 градусов, но столицу, как и всю страну будет заливать, ветер – 5-10 м/c.

В других северных областях и в центре – температура до 24 градусов и также дожди с грозами.

Не избежат дождей и на западе страны, зато температура будет в среднем 25 градусов, а в Волынской области достигнет и 26 градусов.

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По прежнему жарко и мокро будет и на востоке и юге – температура в восточных областях составит около 24 градусов, в Одесской, Николаевской и Херсонской обещают 23-25.



Мы также сообщали, что Украину снова накроет циклон, который принесет в ближайшие дни дожди, грозы, местами даже град. Но, несмотря на непогоду, будет достаточно комфортная температура в 20-25 градусов.

Напомним, Одессу непогода накрыла еще в воскресенье – там прошел дождь с градом и затопило некоторые участки дороги.