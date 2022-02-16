Хакерские атаки будут продолжаться? В Минобороны объяснили ситуацию

В Минобороны сообщили "о природе" кибератаки на сайт ведомства / Фото: Коллаж: Сегодня

DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины продолжается. Специалисты направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Что сделали хакеры?

В сообщении отметили, что атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS-атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - говорится в сообщении.

Специалисты по кибербезопасности опасаются другого вида атаки DDoS, поэтому решили воспользоваться дополнительными серверами помощи в США.

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"У нас есть понимание о природе атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями", – сказали в Минобороны.

Атаки будут продолжаться?

"Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США", – сообщают в ведомстве.

В сообщении добавили, что именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов – будет стабильно функционировать. ​

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"Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен", – говорится в сообщении.

Хакерские атаки

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений Приват24 и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские программы уже работают, то сайты все еще нет. Вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пользователями "Дії" атака осталась незамеченной. Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank. В настоящее время приложение банка работает стабильно, однако, как заявил основатель Monobank Олег Гороховский, "если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину".

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