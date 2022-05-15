После призыва Kalush Orchestra на Евровидении сеть взорвалась поиском новостей

После выступления Kalush Orchestra люди взорвали поиск Google. Фото: коллаж "Сегодня"

Динамика поиска слов Mariupol и Azovstal после выступления Kalush Orchestra на Евровидении резко выросла. Музыканты призвали всех людей помочь Украине, Мариуполю и спасти бойцов с "Азовстали".

Эти запросы сейчас одни из самых популярных в Google. Жители Европы все больше читают новости о захваченном Мариуполе и "Азовстали", где находятся раненые украинские защитники.

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Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Telegram-канал "Украина 24".

Так, можно увидеть, что европейцы начали массово гуглить слова и новости по запросам Mariupol и Azovstal.

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Запросы в Google

Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"!

Прямо сейчас Kalush Orchestra в прямом эфире Евровидения-2022 не только разорвали весь зал своим выступлением, но и сделали важное заявление о войне в Украине.

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Пожалуйста, помогите Украине! Мариуполь! Помогите "Азовстали"! Сейчас! – заявил со сцены фронтмен группы Олег Псюк.

Несмотря на то, что перед началом конкурса многие предупреждали о том, что участники не могут никак комментировать политическую ситуацию в мире, Kalush Orchestra нарушили все правила! Музыканты услышали все просьбы обращенные к ним от народа Украины и все же сказали такие важные для всех слова!

Перед началом конкурса директор Kalush Orchestra, Николай Кучерявый, заявлял, что коллективу строго запретили упоминать войну в Украине.

Теперь все зрители замерли в ожидании, как же на громкое высказывание украинцев отреагируют в оргкомитете "Евровидения". Еврофаны опасаются, что после нарушения правил европейского конкурса Украину могут попросту дисквалифицировать и оштрафовать.

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