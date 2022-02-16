Хлама столько, что негде спать: в Днепре женщина превратила комнату в свалку (видео)

20 лет подряд испытывает терпение всех вокруг героиня нашего материала. Свое жилище загромоздила хламом почти под потолок, и никто не может справиться с этим. Что делать, когда ваш сосед превратился в Плюшкина, выяснял корреспондент "Сегодня" Антон Мачула.

Об этом в выпуске новостей Сегодня.

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Комната с кучей мусора

Здание бывшего общежития насквозь пропитано вонью. И все это из-за одной небольшой комнаты на 4-м этаже. Она завалена хламом до потолка. Вес мусора не выдержали даже двери – их просто выдавило в коридор.

Сносить мусор в дом пенсионерка Татьяна начала еще 20 лет назад, когда ее уволили с работы.

"Сократили ее. У нее, видимо, на почве этого немного поехала крыша. Она не с мешками несет, она несет маленький небольшой пакетик: одну тряпку, вторую тряпку", — рассказывает дежурная по общежитию Наталья Шавель.

Комната площадью 18 квадратных метров полна мусора. До потолка осталось около 30 сантиметров. А на верхушке свалки еще и семь котов! Даже спать владелице негде. Поэтому ночует время от времени прямо на полу в коридоре. Татьяна уверяет: это не мусор, а ее частная собственность, то соседи просто придираются.

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"Соседям делать нечего, вот они и потыкаются. Никакого мусора у меня там нет. Вещи там и мои, и чужие", — говорит жилица общежития Татьяна.

Кроме вони, жалуются постояльцы, тут мухи и тараканы, лезущие из комнаты Татьяны. И хотя соседи неоднократно предлагали женщине помочь выбросить весь хлам, она против. Коммунальщики только разводят руками — они не имеют законных прав, чтобы принудительно вывезти хлам из общежития. Поэтому предложили жильцам, чтобы те помогли уговорить соседку на уборку.

"Жильцы и наш мастер проведут с ней беседу — уговорят ее на какие-то совместные действия, и в присутствии жителей наши сотрудники частично разберут этот хлам", — говорит главный инженер "Жилсервиса-5" Александр Степаненко.

Если не получится, нужно идти в суд, чтобы там, исходя из правил содержания дома, разрешили вывезти мусор на свалку.

Что говорит адвокат?

"Они могут составить соответствующие акты, сделать фото-, видеофиксацию этих нарушений. И ссылаясь на правила содержания дома и придомовой территории кто-то один или несколько соседей могут подать иск", — рассказывает адвокат Андрей Верба.

Но юрист уверен: это временное решение проблемы. Ибо, вероятно, женщина будет собирать мусор и дальше. Еще вариант — разыскать родственников Татьяны, чтобы те уговорили женщину на лечение в психбольнице или же сами предоставили такое разрешение.

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В Сумах загорелась квартира с кучей хлама

Люди, которые накапливают в квартирах хлам, — горе не только для семьи. Обычно они берут в заложники весь дом. Из их квартир по соседним квартирам расползаются тараканы и крысы.

Именно такая квартира загорелась ночью в Сумах. Спасатели едва смогли войти в помещение, заваленное хламом. Беспорядок развели мать и дочь, рассказывают соседи. Обе к тому времени переехали к знакомым. Убирать не спешат.

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