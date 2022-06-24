Хотели три, а вышло иначе. Чем закончился народный сбор денег на "Байрактары"

Лачен и Притула собрали деньги на "Байрактары" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сбор волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова на "Байрактары", объявленный 22 июня, был досрочно закрыт за три дня. Украинцы пожертвовали даже больше денег, чем требовалось. Об этом сообщил канал "Лачен пишет".

Сначала блогер объявил, что сбор закрыт, и сообщил, что начинаются подсчеты. Чуть позже он обнародовал собранную сумму.

Реклама

"600 МИЛЛИОНОВ. 4 байрактара будут", — написал он.

Это подтвердил Сергей Притула.

"3 дня. 600 000 000 грн. 4 Байрактара!!!!!!!! Спасибо всем кто присоединился к проекту "Народный Байрактар"!! Это действительно был проект, объединивший всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю Вас всех и горжусь, что дышу с Вами одним воздухом!" — написал он.

Реклама

Лачен, в свою очередь, поблагодарил всех, кто перечислял средства и распространял информацию по всему миру.

"Я хотел бы от себя поблагодарить каждого и каждую, кто принял участие в этом сборе и оставил свое имя в чеках транзакций, и вы теперь в истории. Каждый из вас в эти трое суток каждый день приближал нас к победе. Кто-то из вас снимал тиктоки, кто-то делал мемы, кто-то делал наклейки и лепил их даже за границей, кто-то показывал знакомым, друзьям и родителям, кто-то рассказывал об этом в разных уголках земли. Благодаря вам нас услышала вся страна, нас услышала власть, нас услышали в Турции, где производят то, на что мы собирали, и нас услышали во всем мире. Мир снова в восторге от нашей нации, и в мордоре гремит, пока украинцы объединяются для общей цели – защиты Родины. Но вы все снова доказали, что мы непобедимы", — написал он.

История сбора

22 июня благотворительный фонд Сергея Притулы и блогер Игорь Лаченков, известный как Лачен, объявили, что начинают сбор средств сразу на три беспилотника "Байрактар". Для этого нужно было собрать 15 млн долларов, или 500 млн гривен. Простые украинцы и бизнес активно подключились к сбору. Справились всего за три дня.

23 июня на украинской платформе OLL.TV состоялась премьера полнометражного видеопроекта "Народный байрактар". Сервис смонтировал и опубликовал двухчасовую ленту об уничтожении вражеской техники огнем ВСУ, снятых дронами. Главная цель проекта – поддержать сбор средств на беспилотники украинской армии, который проводит Благотворительный фонд Сергея Притулы.

Реклама

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше чем 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, которая объединяет усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.