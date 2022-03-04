Хотят шантажировать Европу. Кадыровцы попытаются заминировать Запорожскую АЭС

Кадыровцы хотят заминировать ЗАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня
Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС, где в результате обстрелов начался пожар. Сейчас они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
Об этом сообщили корреспонденту "Украина 24" на станции.
На данный момент продолжается сражение внутри с Национальной гвардией Украины. Отметим, что после этого остановилась онлайн-трансляция с Запорожской АЭС, где были видны обстрелы и пожар. Видео больше недоступно.
По состоянию на 2:26 на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один. Противопожарное состояние на АЭС в норме.
Возгорание началось за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе.
Что происходит на АЭС
Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются. Как известно, Запорожская АЭС является самой большой в Европе.
Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь, ведь из-за обстрелов существует угроза ядерного взрыва. Отметим, что в настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.
Первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели. В этом огромная опасность.