Художника вызвали в СБУ за "хохлов на коленях" (фото)

В галерее Черновцов выставили инсталяцию "Хохлы" / коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины в Черновицкой области вызывала на допрос местного художника Ивана Салевича из-за его инсталляции "Хохлы", ​​изображающей стоящих на коленях людей в вышиванках с российскими флагами вместо глаз.

Об этом рассказал сам художник, который провел в СБУ два часа, сообщает "Суспільне".

Художника вызвали в СБУ за инсталяцию / Фото: Суспільне

В СБУ обратился директор галереи, где проходит выставка ко Дню Независимости, на которой экспонируются и "Хохлы". Директор заявил, что решил "поставить иснталяцию на тормоза", поскольку она могла оскорбить людей.

Автор же утверждает, что хотел показать, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью" и до сих пор "смотрит в сторону России".

Инсталяция "Хохлы" выставлена в галерее Черновцов / Фото: Суспільне

Салевич рассказал, что в ходе допроса в СБК интересовались, почему он использовал российский флаг.

В результате работу разрешили оставить на выставке, но с пояснительным текстом, во избежание двоякого восприятия.

Художнику пришлось написать объяснение / Фото: Суспільне

Что говорят в СБУ

В Службе безопасности объяснили, что вызывали художника, поскольку опасались, что инсталяция, в которой люди в вышиванках "стоят на коленях", могла стать поводом для информационных атак антиукраинских сил.

Поэтому они попросили ее автора Ивана Салевича написать пояснение к произведению.