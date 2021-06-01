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Хулиганство, наркотики и убийство. За что еще могут посадить Стерненко

1 июня, 06:00

Денис Беспалов

Хотя суд существенно смягчил, он все еще может оказаться за решеткой, но уже по другому делу

В понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанциив отношении экс-глави областной организации "Правого сектора" Сергея Стерненко. Вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы активист получил год условного срока. Решение было принято по делу о нападении и похищении руководителя одесского отделения партии "Родина" Сергея Щербича.

Однако пока рано говорить, что Сергею Стерненко больше не грозит тюремный срок.

В настоящий момент активист фигурирует еще в трех уголовных делах.

Обвинение в убийстве

24 мая 2018 в Одессе на Сергея Стерненко совершили нападение двое мужчин – Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Для защиты Стерненко использовал нож – оба нападавших получили ранения и сбежали. Кузнецов умер от ранения в сердце в 100 метрах от того места, где началась драка.

Стерненко утверждает, что ранение в сердце Кузнецов получил во время драки. Однако следствие считает, что Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и уже тогда нанес ему смертельное ранение.

11 июня 2020 года активисту сообщили о подозрении по двум статьям:

После вручения подозрения активист был помещен под домашний арест.

21 января 2021 года суд отменил домашний арест и освободил Стерненко под личное поручительство народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

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Хулиганство

18 ноября 2017 Стерненко принимал участие в акции против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра. Акция переросла в столкновения протестующих с правоохранителям, среди пострадавших оказался начальник областной полиции.

Стерненко и еще двух активистов задержали по обвинению в организации массовых беспорядков, три дня он провел в СИЗО, залог в размере 600 тысяч грн за него внес на тот момент глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Апелляционный суд залог отменил, приняв решение о личном обязательстве. Обвинение переквалифицировали в хулиганство.

За простое (неквалифицированное) хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 – 17 000 гривен), ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет. Самое строгое наказание за квалифицированное хулиганство (без сопряжения с другими) – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Связь с наркоторговцами

29 ноября 2017 года против Стерненко было открыто уголовное дело о пособничестве в сбыте наркотиков, совершенном организованной группой (часть 5 ст. 27, части 3 ст. 307 УК Украины). Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества .

По версии следствия, в 2014 году Стерненко и его соратники по "Правому сектору" предположительно оказывали услуги наркоточкам: "крышевали" их за 1000 долларов в месяц.

Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Более подробно о ситуации вокруг активиста читайте в материале "Меня осудили за один патрон, но у меня их 860". Почему суд изменил приговор Стерненко.

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