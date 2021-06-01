Хулиганство, наркотики и убийство. За что еще могут посадить Стерненко

Хотя суд существенно смягчил, он все еще может оказаться за решеткой, но уже по другому делу

В понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанциив отношении экс-глави областной организации "Правого сектора" Сергея Стерненко. Вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы активист получил год условного срока. Решение было принято по делу о нападении и похищении руководителя одесского отделения партии "Родина" Сергея Щербича.

Однако пока рано говорить, что Сергею Стерненко больше не грозит тюремный срок.

В настоящий момент активист фигурирует еще в трех уголовных делах.

Обвинение в убийстве

24 мая 2018 в Одессе на Сергея Стерненко совершили нападение двое мужчин – Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Для защиты Стерненко использовал нож – оба нападавших получили ранения и сбежали. Кузнецов умер от ранения в сердце в 100 метрах от того места, где началась драка.

Стерненко утверждает, что ранение в сердце Кузнецов получил во время драки. Однако следствие считает, что Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и уже тогда нанес ему смертельное ранение.

11 июня 2020 года активисту сообщили о подозрении по двум статьям:

ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. – срок от 7 до 15 лет.

ст. 263 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения). Наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

После вручения подозрения активист был помещен под домашний арест.

21 января 2021 года суд отменил домашний арест и освободил Стерненко под личное поручительство народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

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Хулиганство

18 ноября 2017 Стерненко принимал участие в акции против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра. Акция переросла в столкновения протестующих с правоохранителям, среди пострадавших оказался начальник областной полиции.

Стерненко и еще двух активистов задержали по обвинению в организации массовых беспорядков, три дня он провел в СИЗО, залог в размере 600 тысяч грн за него внес на тот момент глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Апелляционный суд залог отменил, приняв решение о личном обязательстве. Обвинение переквалифицировали в хулиганство.

За простое (неквалифицированное) хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 – 17 000 гривен), ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет. Самое строгое наказание за квалифицированное хулиганство (без сопряжения с другими) – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Связь с наркоторговцами

29 ноября 2017 года против Стерненко было открыто уголовное дело о пособничестве в сбыте наркотиков, совершенном организованной группой (часть 5 ст. 27, части 3 ст. 307 УК Украины). Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества .

По версии следствия, в 2014 году Стерненко и его соратники по "Правому сектору" предположительно оказывали услуги наркоточкам: "крышевали" их за 1000 долларов в месяц.

Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Более подробно о ситуации вокруг активиста читайте в материале "Меня осудили за один патрон, но у меня их 860". Почему суд изменил приговор Стерненко.