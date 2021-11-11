И нашим, и вашим? В Украину зашел ресторатор из РФ, он уже работает в оккупированном Крыму

Антон Пинский открыл заведение в Крыму и в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
Пока на Донбассе идет война, известный российский ресторатор Антон Пинский решил зайти на украинский рынок. Он открыл заведение в Киеве и в оккупированном Крыму.
Об этом сообщают РосСМИ.
Московский ресторатор, основатель Pinskiy&Co, владелец 10 крупных ресторанов в Москве и Питере уже открыл фуд-маркет Stars в Киеве.
Как оказалось, российского бизнесмена не волнует территориальная проблема после оккупации Крыма. На украинском полуострове Пинский открыл свой ресторан, рассчитанный на состоятельную клиентуру.
"Нужно помнить, что есть большая категория состоятельных и статусных людей, которые предпочитают отдыхать либо в Крыму, либо в Сочи. И как бы ни сложилась ситуация в 2021 году, ядро этой клиентуры там в любом случае останется", – Антон Пинский сказал в интервью "Ресторанным ведомостям".
На этом ресторатор не собирается останавливаться: в украинской столице он планирует открыть еще несколько ресторанов. Правда, сетует на то, что "с перелетами в Украину сложно". Из-за этого над открытием новых заведений российского бизнесмена в Украине работает его команда.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.