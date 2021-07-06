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Заседание ТКГ по Донбассу и открытие Каннского кинофестиваля – анонсы СЕГОДНЯ

6 июля, 07:00

Юлия Безпечная

На вторник запланированы очередные заседания ТКГ по конфликту на Донбассе, а в Каннах откроется долгожданный кинофестиваль – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 6 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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Житомир

Закарпатская область

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Донбасс анонс Каннский кинофестиваль ТКГ

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