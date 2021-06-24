Запуск в Украине Smart Factory 5G и саммит Евросоюза – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 24 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В четверг, 24 июня, в Украине запустят первый с стране проект Smart Factory 5G, а в Брюсселе начнется саммит стран Евросоюза.

Украина

Завершение форума "Украина 30. Здоровая Украина". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).

9:00 – презентация выставочного проекта Государственной архивной службы Украины и центральных государственных архивов к 25-й годовщине принятия Конституции Украины на тему: "Конституция Украины – 25: хронология и архивная хроника" (кулуарах 2 этажа здания ВР, ул. Грушевского, 5).

– презентация выставочного проекта Государственной архивной службы Украины и центральных государственных архивов к 25-й годовщине принятия Конституции Украины на тему: "Конституция Украины – 25: хронология и архивная хроника" (кулуарах 2 этажа здания ВР, ул. Грушевского, 5). 11:00 – Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций проведет слушания на тему: "Первый год грантового финансирования Национальным фондом исследований Украины: проблемы и перспективы" (ул. Грушевского, 18/2, зал 12).

– Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций проведет слушания на тему: "Первый год грантового финансирования Национальным фондом исследований Украины: проблемы и перспективы" (ул. Грушевского, 18/2, зал 12). 12:00 – запуск первого в Украине проекта Smart Factory 5G в онлайн-формате. Организаторы: Vodafone, ДТЭК и Ericsson Трансляция: Facebook, YouTube.

– запуск первого в Украине проекта Smart Factory 5G в онлайн-формате. Организаторы: Vodafone, ДТЭК и Ericsson Трансляция: Facebook, YouTube. Рейтинговое голосование по формированию состава Общественного совета при Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Киев

9:00 – подписание Меморандума о сотрудничестве между КГГА и операторами услуг проката электросамокатов Киева (Арка Дружбы народов, Парковая дорога).

– подписание Меморандума о сотрудничестве между КГГА и операторами услуг проката электросамокатов Киева (Арка Дружбы народов, Парковая дорога). 9:00 – стартует 30-й юбилейный сбор-поход "Козацькими шляхами" (центральная площадь Парка культуры и отдыха "Победа". После завершения торжеств организованная колонна участников отправится на место проведения мероприятия в с. Выграив Корсунь-Шевченковского р-на Черкасской области. Детали.

– стартует 30-й юбилейный сбор-поход "Козацькими шляхами" (центральная площадь Парка культуры и отдыха "Победа". После завершения торжеств организованная колонна участников отправится на место проведения мероприятия в с. Выграив Корсунь-Шевченковского р-на Черкасской области. Детали. 12:00 – онлайн-брифинг "Завершение весенней призывной кампании 2021" при участиии замглавы КГГА, главы городской призывной комиссии Петра Пантелеева.

Харьков

10:00 – Всеукраинская стратегическая сессия "Образование Украины – 30. Национальный технопарк по повышению качества образования" с участием министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета (гостиница "Харьков Палас", проспект Независимости, 2). В 12:45 запланирован пресс-брифинг для СМИ. Онлайн-трансляция мероприятия будет проходить на Youtube-канале и Facebook-странице МОН.

Одесса

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11:00 – пресс-конференция на тему: "Предпринимателей "7 км" лишают рабочих мест" (Одесса-медиа, Приморский бульвар, 14, 5 этаж, 503).

Черкасская область

9:30 и 10:00 – заседания по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Городищенском райсуде (Городище, ул. 1-го Мая, 9).

За рубежом

Брюссель, Бельгия

Саммит Европейского Союза (24-25 июня).

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате Ассоциированного трио.

Мадрид, Испания

Заседание совета министров по вопросу отмены с 26 июня масочного режима в стране.

США

Министерство торговли Соединенных Штатов опубликует окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале.