Версія українською
$ 27,27
32,6

Запуск в Украине Smart Factory 5G и саммит Евросоюза – анонсы СЕГОДНЯ

24 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 24 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В четверг, 24 июня, в Украине запустят первый с стране проект Smart Factory 5G, а в Брюсселе начнется саммит стран Евросоюза.

Украина

Киев

Харьков

Одесса

Реклама

Черкасская область

За рубежом

Брюссель, Бельгия

Мадрид, Испания

США

Новости на эту же тему:
ЕС саммит события анонс

Реклама