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Авиакосмический салон в Киеве и встреча Байдена с Путиным – анонсы СЕГОДНЯ

16 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 16 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В Киеве второй день проходят мероприятия Международного авиакосмического салона "Авиасвит ХХI", а в Женеве на 16 июня запланирована встреча президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

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