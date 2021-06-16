Авиакосмический салон в Киеве и встреча Байдена с Путиным – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 16 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В Киеве второй день проходят мероприятия Международного авиакосмического салона "Авиасвит ХХI", а в Женеве на 16 июня запланирована встреча президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Украина

Завершение всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" с участием главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченка. Программа. Трансляция: YouTube, Facebook.

Мероприятия Международной выставки "Оружие и безопасность", Международного авиакосмического салона "Авиасвит ХХI", Международной выставки систем охраны и безопасности "Expert Security"; Международной выставки средств спасения и пожарной безопасности "Технологии защиты/ПожТех" в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15).

11:00 – конференция авиационной промышленности Украины – 2021 в рамках выставки "Авиасвит-XXI" с участием вице-премьер-министр Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

– конференция авиационной промышленности Украины – 2021 в рамках выставки "Авиасвит-XXI" с участием вице-премьер-министр Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал).

Верховная Рада

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 10:00 – публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546).

– публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546). 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. М. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. М. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 14:15-16:00 – заседания комитетов Верховной Рады

Суды

10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).

– заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504). 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:30 – рассмотрение жалобы адвоката Юлии Кузьменко Тараса Беспалого на решение ОАСК об отмене дисциплинарного взыскания с эксперта Юрия Ирхина в так называемом "деле Шеремета" в 6-м апелляционном админсуде (ул. Московская, 8).

– рассмотрение жалобы адвоката Юлии Кузьменко Тараса Беспалого на решение ОАСК об отмене дисциплинарного взыскания с эксперта Юрия Ирхина в так называемом "деле Шеремета" в 6-м апелляционном админсуде (ул. Московская, 8). 11:00 – первое заседание после предоставления разрешения на специальное судебное разбирательство в отношении обвиняемых Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского и объединения производств по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а).

– первое заседание после предоставления разрешения на специальное судебное разбирательство в отношении обвиняемых Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского и объединения производств по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а). 12:00 – заседание Днепровского районного суда Киева по "делу Гандзюк" (ул. И. Сергиенко, 3).

– заседание Днепровского районного суда Киева по "делу Гандзюк" (ул. И. Сергиенко, 3). 14:00 – рассмотрение дела № 9901/51/21 по иску ООО "Партнер ТВ" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцу, в Кассационном суде в составе Верховного суда.

– рассмотрение дела № 9901/51/21 по иску ООО "Партнер ТВ" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцу, в Кассационном суде в составе Верховного суда. 14:30 – рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу, подозреваемому в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, в Печерском районном суде Киева (ул. Владимирская, 15).

Киев

10:00 – онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА на платформе ZOOM. Подробнее по ссылке.

– онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА на платформе ZOOM. Подробнее по ссылке. 10:00 - XII Киевский городской фестиваль "Золотая рыбка" по спортивной рыбалке среди детей и молодежи с нарушением опорно-двигательного аппарата (ул. Промышленная, 4, Центр семейной рыбалки "Белые камни").

- XII Киевский городской фестиваль "Золотая рыбка" по спортивной рыбалке среди детей и молодежи с нарушением опорно-двигательного аппарата (ул. Промышленная, 4, Центр семейной рыбалки "Белые камни"). 10:30 – акция "Остановим фальсификации по "делу Шеремета" возле 6-го апелляционного админсуда.

– акция "Остановим фальсификации по "делу Шеремета" возле 6-го апелляционного админсуда. 14:00 – акция "Запретите варварское развлечение – дельфинарии!" возле Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования (ул. Шелковичная, 4).

– акция "Запретите варварское развлечение – дельфинарии!" возле Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования (ул. Шелковичная, 4). 18:30 – мероприятие в поддержку крымских политзаключенных (Крымский дом Омельяновича-Павленко, 9).

Одесса

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12:00 – брифинг "Деятельность Госпродпотребслужбы в Одесской области" (пр. Шевченко, 4, общественная приемная).

Полтава

10:00 – подписание Меморандума о взаимопонимании между Полтавским городским советом и UNFPA (ул. Европейская, 5, II этаж).

За рубежом

Женева, Швейцария

13:15 – встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

– встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. 18:00 – пресс-конференция президента РФ по итогам саммита. Американская сторона планирует провести пресс-конференцию Джо Байдена после Путина.

Висбаден, Германия

28-я ежегодная конференция командующих сухопутных войск вооруженных сил европейских государств, в которой принимает участие командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский.

Баку, Азербайджан

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетят футбольный матч чемпионата Европы между сборными Турции и Уэльса.

Вашингтон, США

Нефтегазовый форум Washington Oil & Gas Forum 2021. Основная тема в этом году "Нефть и газ в экономике с нулевыми выбросами".