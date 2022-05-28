Ичкерия хочет признания Украиной: сделан первый шаг

Воюющие на стороне Украины чеченцы хотят своей независимости / Коллаж "Сегодня"

Сторонники независимости Чеченской Республики решили форсировать свою тему и попробовать добиться от властей Украины признания суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.

Для этого была размещена соответствующая электронная петиция на сайте президента Украины.

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Что известно

В петиции сказано, что Украина должна признать суверенитет Ичкерии и наладить с правительством этого образования, которое находится за границей, дипломатические и военные отношения.

"Обращаемся к Президенту Украины немедленно признать независимость и суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Обращая внимание на основополагающий принцип международного права – право на Национальное Самоопределение, а также дружественные заявления Президента Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, считаем необходимым признать Независимость и Суверенитет ЧРИ, с налаживанием дипломатических и военных взаимоотношений", – говорится в петиции.

Петиция была размещена 17 мая и пока набрала 47 голосов в свою поддержку.

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Из жизни Ичкерии

Ичкерия была самопровозглашена на территории Чеченской Республики Российской Федерации после распада СССР.

Чтобы не дать реализоваться независимости чеченского народа власти России организовали две военные кампании. Первая чеченская война продолжалась три года – с 1994 по 1996 год. Тогда погибли до 120 мирных граждан и был убит первый президент Ичкерии Джохар Дудаев.

Вторая чеченская война, начатая Владимиром Путиным в 1999 году, унесла жизни 14 тысяч военных и гражданских с чеченской стороны и, по признанным потерям Москвы, – 7,5 тысяч силовиков с российской стороны.

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Москва одержала победу и лидером Чеченской республики в составе РФ был назначен указом Путина от 12 июня 2000 года муфтий Чечни Ахмат Кадыров, который перешел на сторону Кремля. После убийства Кадырова-старшего в 2004 году, его пост Кремль отдал младшему сыну Рамзану Кадырову.

Двухсторонние отношения