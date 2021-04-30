ICU получила Global Banking & Finance Awards за онлайн ОВГЗ-трейдинг и управление активами

Лидерство на рынке управления активами ICU сохраняет уже более 10 лет

Финансовая группа ICU получила две престижные международные премии Global Banking & Finance Awards 2021. В частности, онлайн-платформа торговли облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) ICU Trade названа "Лучшей инновационной торговой платформой" Украины. Также группа второй год подряд получила награду за "Лучшее управление активами".

"Долгое время украинский фондовый рынок отставал в темпах диджитализации от банковского сектора. Но возросший клиентский спрос на цифровые брокерские услуги дал толчок к созданию таких инновационных платформ как ICU Trade. Мы стали первыми, кто дал частным инвесторам возможность торговать ОВГЗ онлайн с мгновенными расчетами. Растущее количество клиентов и позитивная обратная связь подтверждают, что это было попадание "в яблочко". Но мы не останавливаемся и уже готовимся к запуску мобильного приложения, а также расширению линейки продуктов ICU Trade на корпоративные облигации и инвестиционные сертификаты", – отметила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU Евгения Грищенко.

Управляющий локальными активами в Украине группы ICU Григорий Овчаренко и руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU Евгения Грищенко

Лидерство на рынке управления активами ICU сохраняет уже более 10 лет. Активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы в Украине превышают 2,3 млрд грн, а количество клиентов приблизилось к 120 тыс.

"Основа нашего успеха – это долгосрочные и доверительные отношения с клиентами, выстроенные благодаря нашим отличным финансовым результатам и высоким стандартам сервиса. Фонды под нашим управлением, среди которых наибольший облигационный фонд в Украине, – лидеры по доходности, темпам роста активов и количеству клиентов. В 2021 году мы продолжим искать эффективные инвестиционные решения и расширять линейку наших инвестиционных продуктов", – сказал управляющий локальными активами в Украине группы ICU Григорий Овчаренко.

Награду Global Banking & Finance Awards в 2011 году учредило известное международное бизнес-издание Global Banking & Finance Review. Ежегодно его эксперты анализируют бизнес-показатели, долгосрочную стратегию, корпоративное управление, социальную ответственность и другие показатели компаний из более 150 стран мир и выбирают лучшие в различных сферах. Полные результаты премии за 2021 год можно найти на сайте издания.

Ранее в этому году ICU также была признана лидером сферы рынка капиталов и инвестиционного консалтинга (Best Capital Markets and Advisory firm) в Украине по версии международного журнала Euromoney.

Справка

ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.