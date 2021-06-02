Игорь Кузин – новый Главный санитарный врач. Что о нем известно?

Игоря Кузина назначили Главный государственным санитарным врачом Украины. До этого Кузин возглавлял Центр общественного здоровья, а карьеру начинал в Севастополе.
Что говорят о Кузине?
Виктор Сердюк
президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов
Игорь Кузин довольно известный специалист и опыт у него в общественном здоровье и санитарно-эпидемиологических делам надлежащий. Это не человек, пришедший со стороны и начинает работать с нуля. Как мне кажется, он сможет организовать процессы, которые требуются. Он все-таки работал в команде Виктора Ляшко и, думаю, они будут находить общий язык. То есть министру будет легче производить какие-то необходимые решения. С точки зрения функциональности, это неплохой выбор. На старте существуют надежда, что у него удастся быть эффективным Главный государственным санитарным врачом .
Где раньше работал Игорь Кузин?
Кузин – доктор-епидемиолог, магистр общественного здоровья.
Учился в Донецком государственном медицинском университете имени Горького, Варненском медицинском университете в Болгарии, закончил двухгодичную Юго-Кавказскую программу подготовки по полевой эпидемиологии и лабораторных исследований, Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.
Фото: коллаж Сегодня
Кузин начал карьеру в 2008 в Севастополе и сразу с управляющих должностей в санитарно-эпидемиологической службе города.
В 2012 году приезжает в Киев и начинает карьеру с должности научного сотрудника в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.
В тот же 2012 год возглавил Центр мониторинга и оценки выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции / СПИДа Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава. Ведомство в этот период возглавляла Раиса Богатырева.
А уже в 2017-м Кузина назначили заместителем генерального директора по координации программных мероприятий и стратегического развития Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
В 2018 году Кузин стал заместителем директора ЦОЗ. В данный время в Центре общественного здоровья также работал и Виктор Ляшко.
В 2019 году Игорь Кузин возглавляет Центр общественного здоровья.
И вот в 2021 году Кузин становится Главным государственным санитарным врачом.
Какие доходы и имущество у Кузина?
В последней декларации 2020 года Кузин задекларировал квартиру в Чернигове площадью 65,4 кв. м. и стоимостью 400 тыс. грн.
Игорь Кузин / Фото: Минздрав
На посту руководителя Центра общественного здоровья Игорь Кузин получил 108343 грн зарплаты в 2020 году и 1374410 грн гонораров. Также 46270 грн Кузин указал как доход от предпринимательской деятельности.
Это не все. 608149 грн Игорь Кузин заработал в Университете Калифорнии.
Из состояния Кузин задекларировал 7800 долларов наличными. Также указал приобретенную в 2016-м квартиру в Чернигове стоимостью 400 тыс. Грн и площадью 65, 4 квадратных метра. Имеет зарегистрированную в Севастополе ОО "Центр демократического развития".
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Владимир Курпита
директор Центра общественного здоровья в 2018-2019 гг.
Игорь Кузин – знающий профессиональный специалист, который понимает, каким образом должна работать система общественного здоровья. Он занимал должность заместителя генерального директора, а затем исполнял обязанности генерального директора после того, как я уволился из Центра общественного здоровья. Поэтому у него есть не только профессиональные знания, но и опыт управления отраслью. Я приветствую такое назначение. Понимаю, что в данный момент это большой вызов для него и могу пожелать только успехов в достаточно сложное время пандемии COVID-19 .