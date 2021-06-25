"Игрушка для министра". Аваков показал макет нового патрульного корабля

До 2024 года в Украине будет новых 20 судов. Сумма контракта – 136,5 млн евро

Глава МВД Украины Арсен Аваков показал макет будущего патрульного корабля FPB 98 Береговой охраны Пограничной службы Украины. Корабли уже в производстве.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Игрушка для министра? Таких у меня в кабинете много… Игрушки и модельки из мечты и набросков – превращающиеся в реальность", - написал Аваков.

Макет нового корабля. Фото: Арсен Аваков, Facebook

По его словам, в октябре 2021 года корабль будет спущен на воду для испытаний. До 2024 года власти ожидают получить 20 судов этой серии французко-украинского производства.

Фото: Арсен Аваков, Facebook

Каким будет новый корабль:

он будет длинной 32 метра и скоростью более 30 узлов;

экипаж кораблей – 13 человек;

дальность хода – около 1200 морских миль;

автономность от 7 до 10 суток;

оснащенный быстроходной rib лодкой;

пять кораблей сделают на заводе "Нибулон" в Николаеве.

Фото: Арсен Аваков, Facebook Реклама

Сумма контракта – 136,5 млн евро.

"Сегодня моряками-пограничниками приняты три корпуса во Франции. (…) Поставка первого корабля в Украину ожидается в декабре 2021. Всего в 2022 году будет получено девять кораблей", – добавил министр.

Фото: Арсен Аваков, Facebook

Также в рамках контракта подготовят 240 членов экипажей кораблей и 120 техников. Чтобы обслуживать судна, в Украине построят специальные базы.

Напомним, ранее Киев и Лондон договорились о совместном строительстве военных кораблей. Обновление Военно-морских сил Украины начнется с создания "москитного" флота, затем наша страна получит корабли класса "корвет".

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