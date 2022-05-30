Именно Путин спровоцировал продовольственный кризис в мире, его нужно остановить – Гройсман в интервью BBC news

Владимир Гройсман заявил, что именно Путин провоцирует глобальный голод / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Ошибка думать, что украинцы сегодня сражаются с рашистами только за украинцев. Они бьются за весь демократический мир и против зла, которое провоцирует целый ряд военных угроз и продовольственный кризис, который ощутят разные страны.

Об этом в эфире BBC news (Лондон, Великобритания) сказал премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

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"Путин провоцирует глобальный голод. Каждый год Украина продуцировала около 80 млн тонн зерновых. Украине нужно около 20 млн тонн. Остальные мы экспортировали в мир. И этого было достаточно для почти 500 млн человек. Так что дальше будут проблемы, а последствия затронут не только Украину, но и другие страны, которые покупали украинское продовольствие", – сказал Гройсман.

Политик подчеркнул, что остановить Путина всеми возможностями – приоритет демократического мира.