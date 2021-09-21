Институт нацпамяти предлагает отменить в Украине выходные на 1 и 2 мая, а также 8 марта

Украинцы могут меньше отдыхать в следующем году / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский институт национальной памяти предлагает сделать 8 марта и 1-2 мая обычными рабочими днями, лишив их статуса государственных праздников. Авторы данного законопроекта уверены, что смена статуса этим праздникам хорошо вписывается в декоммунизацию и поспособствует большей евроинтеграции.

Как сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики, соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", разработанный институтом, вынесен на общественное обсуждение.

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Вместо 11 праздничных выходных, которые есть сейчас, предлагается ввести 9.

"Предлагается отказаться от празднования на государственном уровне в качестве выходных – 1 и 2 мая, а также 8 марта. Эти международные дни были установлены, как массовые праздники и выходные дни в Украине с первых дней большевистской власти, внедрялись на поддержку социально-политических движений", – говорится в документе.

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Текст законопроекта об отмене государственных праздников – 1-2 мая и 8 марта / Фото: Telegram

Отмечается, что данный законопроект определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования с целью возобновления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечения права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов.

Выходные дни и праздники в октябре 2021 года

Итак, в середине октября у украинцев будет официальный государственный праздник – День защитников и защитниц Украины, который ежегодно отмечается 14-го числа.

Кроме того, на эту же дату приходятся другие значимые для нашего государства события – Покров Пресвятой Богородицы, и День украинского казачества .

В 2021 году 14 октября выпадает на четверг. Для более приятного и комфортного празднования правительство предлагает перенос рабочего дня с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, благодаря переносу рабочего дня, украинцы получат пролонгированные выходные четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, до воскресенья, 17 октября .

При этом рабочее время в день перед праздником, а это среда, 13 октября , в честь праздника будет сокращено на 1 час.

Общее количество рабочих дней в середине осени составляет 20 . А выходных и праздничных дней в октябре будет целых 11 , т.е. более половины от числа будних дней.

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