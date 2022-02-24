Интернет отключат? В Госспецсвязи предупредили о проблемах со связью

Российские оккупанты обстреливают территорию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления в Украине.

Об этом пишет пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Реклама

В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.

"Обратим внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости", – говорится в сообщении.

Если вы не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями.

Реклама

Всю актуальную информацию о работе сетей будем публиковать на официальных информационных каналах Госспецсвязи в Telegram, Twitter и Facebook.

На фоне обстрела Украины в Telegram произошел масштабный сбой

На проблему пожаловались жители Украины, а также России и Белоруссии. Напомним, что сегодня Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты.

Пока проблем в работе мессенджера не наблюдается.

Реклама

Раньше мы писали: