Интернет отключат? В Госспецсвязи предупредили о проблемах со связью

Российские оккупанты обстреливают территорию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления в Украине.
Об этом пишет пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.
"Обратим внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости", – говорится в сообщении.
Если вы не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями.
Всю актуальную информацию о работе сетей будем публиковать на официальных информационных каналах Госспецсвязи в Telegram, Twitter и Facebook.
На фоне обстрела Украины в Telegram произошел масштабный сбой
На проблему пожаловались жители Украины, а также России и Белоруссии. Напомним, что сегодня Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты.
Пока проблем в работе мессенджера не наблюдается.
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