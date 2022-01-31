Интернет-свахи: как работают знакомства в сети и чем они опасны (видео)

Герои нашего следующего рассказа должны поблагодарить глобальную паутину — за возможность познакомиться. Хотя, для многих это звучит странно: ведь, как ни старая добрая встреча лицом к лицу может прояснить, стоит ли твоего внимания потенциальный избранник? Ну, максимум на что можно согласиться – это доверить поиск единой или неповторимого профессионалу, или как их называют — свахе. Но прогресс не стоит на месте: сейчас интернет-свахи стали достаточно распространенным явлением. Но стоит ли доверять человеческие отношения сети? Какая опасность может скрываться за красивыми фотографиями и способны ли стать крепкими виртуальные отношения? Все подробно узнавала корреспондентка "Сегодня" Инна Христич.

Интернет-знакомства

Мобильные приложения, сайты знакомств или брачные агентства? Где найти серьезные отношения? Чем могут быть опасны знакомства в Интернете?

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"30% свиданий заканчиваются изнасилованиями", — говорит сваха Наталья Коваль.

Какими должны быть фотографии и информация о себе? И сколько украинок мечтают выйти замуж за иностранца и кому и почему это удается?

"Если ты чего-то ждешь, что придет принц на белом коне и тебя завоюет, то, скорее всего, ты так и не дождешься", — уверена писательница Ирэна Карпа.

История любви

Он из Тбилиси, она из Белой Церкви. Их история началась с сайта знакомств. Фотографии рыжеволосой Юлии на байке привлекли внимание Вахтанга. История любви началась с того, что мужчина купил себе мотоцикл и увидел на сайте знакомств фото девушки на байке, которая, оказывается, тоже любит мотоциклы. Пара обменялась лайками под фотографиями.

Искренность, любопытство и сдержанность – вот что пришлось Юлии по душе.

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"Не было от него там кучи комплиментов, какая ты красивая, какая ты классная. Когда мужчины такое пишут, ты сразу: а, понятно", — говорит Юлия.

Но больше всего поразил букет цветов на 8 марта. Сделать сюрприз помог отец Вахтанга, живущий в Киеве.

"Человек, у которого другой язык, не знает украинский, другая валюта. Все остальное. Находится за морем, за полторы тысячи километров, смог на 8 марта сделать мне подарок. Но я после этого все равно воспринимала его как друга", — рассказала Юлия.

Как друга встречала в аэропорту – через год после виртуального знакомства.

"А такой дружбанчик ко мне едет из Грузии, встречу его. И потом, когда он приехал, мы уже гуляли по Киеву. И тогда мы с ним первый раз поцеловались. Точнее, он меня поцеловал. А я этакая в мозгах думаю: Вахтанг, что ты делаешь, мы же дружим!", — говорит Юлия.

"Когда отсюда уехал, прошла неделя, две недели, три недели. И себя спрашиваю, говорю: соскучился", — вспоминает Вахтанг.

В конце концов решился на переезд. У них куча планов на будущее. Хотя знакомства в интернете не всегда перерастают во что-то серьезное.

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Неудачные знакомства

"Мы пообщались: будто адекватный, нормальный человек. Второе, третье свидание. На третьем свидании меня приводят в какой-то зал, напоминающий сборище сектантов или что-то типа такого. И просят стать членом религиозной общины их", — рассказывает о своем неудачном знакомстве Дмитрий.

За четыре года пользования популярным приложением Дмитрий собрал коллекцию неудачных свиданий.

"Девочка прямо сказала, что она работает в такой вот сфере обслуживания. И рассказала мне о расценках за один ужин, за совместно проведенную ночь, за долговременные отношения", — рассказывает Дмитрий.

Максимум, что удалось – завести дружбу. Пользователи интернет-сайтов и мобильных приложений в основном ищут кратковременные отношения.

"Девушкам, я так понимаю, интересно увидеть, скольким парням они понравятся. Парням интересно сходить на свидание с разными девушками. С девушками, которые любят тяжелый рок, которые вышивают крестиком, которые не из Украины. И все это за одну неделю. Возможно, за один день", — говорит Дмитрий.

Где искать настоящую любовь?

Где искать готовых строить семью? Наталья Коваль – сваха с 25-летним опытом. Утверждает, что ее невесты проверены. География широкая.

"Мужчины, которые приезжают из других стран, а в основном это или американцы, или канадцы, или мужчины из Великобритании, из Франции, Германии, из Испании — они хотят ту женщину, которая не будет карьеристкой", — рассказывает сваха Наталья Коваль.

О серьезности намерений говорит плата за услуги. Девушкам регистрация станет в полторы тысячи гривен. Мужчинам – в 20 тысяч. Если дойдет до свадьбы, паре придется отдать еще 50 тысяч.

"Те мужчины, которые сейчас уже женаты, они не жалели денег ни на цветы, ни на хорошие свидания, ни на романтические путешествия", — говорит сваха Наталья Коваль.

Серьезные отношения

"Он привез подарки, когда приехал в Украину. Это были маленькие, приятные подарки, которые я не ожидала, честно говоря", — вспоминает Ирина.

Ирина пообщалась с нами из Германии. Там она живет с мужем Трентоном, нашедшимся в брачном агентстве. Для нее преимущества такого способа знакомства очевидны.

"Вы сразу четко понимаете, что хотите серьезных отношений. У вас цель создать семью", — говорит Ирина.

Статистика

По статистике, каждая четвертая украинская женщина, ищущая пару в агентствах или интернете, мечтает выйти замуж за иностранца. И речь не только о манекенщицах и мисс, которые находят свое счастье в объятиях миллионеров и миллиардеров, как, например, модель Александра Николаенко.

Когорта под условным названием "90-60-90" – это отдельная история. Со своими правилами и расценками. Мы же говорим об обычных украинках, находящих свою половинку за границей. И здесь уже возраст не имеет первостепенного значения.

"За рубежом такая тенденция, что люди женятся позже. Поэтому женщине 30+ гораздо проще найти себе партнера за границей, чем искать, кто там расстался с ее школьными друзьями", — рассказывает писательнице Ирэна Карпа.

История любви Ирэны Карпы

Писательница Ирэна Карпа счастлива в третьем браке с французским аристократом Людовиком Требюше.

"Я просто живое доказательство того, что в любом возрасте можно строить новые отношения, потому что последний раз я вышла замуж в 37 лет и с двумя детьми. Это уже в нашем народе считается "с прицепом", "разведена", "немолодая". Я думаю, наоборот, очень классный возраст для женщины между сорок и пятьдесят", — уверена Ирэна Карпа.

В книге "Как выходить замуж столько раз, сколько захотите" она описала около полутора десятков способов знакомств. Советует почаще ходить на свидание и искренне интересоваться людьми.

"Как не разочароваться? Смотреть заранее, будет ли этот человек вам интересен в том возрасте, когда закончится секс. Будет ли вам интересно вместе есть, интересно ли вам будет вместе путешествовать, будет ли вам о чем поговорить", — говорит Ирэна Карпа.

А еще стоит быстро выяснить намерения и не тратить драгоценное время. Помните: у вас есть считанные секунды, чтобы произвести впечатление.

Доказано, что фото с домашними питомцами привлекают больше внимания. В Британии даже составили рейтинг пород собак, помогающих выйти замуж. Это чихуахуа, кокер-спаниели и пудели. Они собирают больше лайков, а их владелиц чаще приглашают на свидание.

Наши герои доказывают: лав-стори начинается с дружбы. Кому-то везет с первого свидания, а кому-то – из двухсотого. Бывает и такое. Главное – не верить призрачным обещаниям.

Основные способы того, как не быть обманутым на сайте знакомств

Если у вас возникают первые подозрения на недоброжелательность намерений вашего собеседника – предложите ему или ей созвониться по телефону или встретиться с вами. Никогда не давайте свой электронный адрес, ведь собеседник может быть мошенником. Не отправляйте свои фото, поскольку лицо, сидящее по ту сторону монитора, может использовать их, как ему вздумается. Внимательно вчитывайтесь в смысл сообщений, которые присылаются вам новым знакомым или знакомой. Нередко мошенник пишет жертве, купившему для нее дорогой подарок, и просит ее предоставить контактные данные (телефон и адрес). Не отправляйте свои личные данные. Если вы не уверены, мошенник ведет с вами переписку или нет – начните задавать ему конкретные вопросы, чем больше – тем лучше.

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