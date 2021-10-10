Искал исторические ценности: на Буковине мужчина подорвался на снаряде в лесу

На Буковине мужчина подорвался на снаряде / Фото: Коллаж: Сегодня
Вчера, 9 октября, в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя города Ровно о том, что в лесу, близ села Добриновцы, знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.
Об этом пишет полиция.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (г. Заставна) Черновицкого районного управления полиции.
"53-летний житель Ровно во время поисков исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем",- говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Что делать, если нашли взрывчатку?
- отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);
- сохранять спокойствие;
- сообщить о находке спасателей и полицейских по телефонам 101 и 102;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;
- не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв);
- дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки, и сообщить время ее обнаружения.
Что запрещено:
- приближаться к предмету;
- передвигать его или брать в руки;
- разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
- пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня, а также предметами, которые могут его создавать;
- курить.
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