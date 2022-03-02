Итоги 1 марта: Арестович назвал самые горячие точки в Украине

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В Украине наиболее ожесточенные бои с российскими оккупантами проходят на подступах к Киеву и Харькову, а также в Херсоне.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, подводя итоги шестого дня войны в комментарии телеканалу "Настоящее время".

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"Наиболее у нас "теплые" точки – Киев, Харьков и Херсон. В Херсоне – уличные бои, зашла российская армия с утра, там перестрелки. Харьков непрерывно бомбят и обстреливают артиллерией, там тоже бои. А Киев – основная "возня" идет на северо-западе и западе, где сформирована серьезная российская группировка и где работает наша артиллерия", – сообщил он.

Комментируя ситуацию в Мариуполе, советник главы ОПУ отметил, что там "происходят спорадические перестрелки, военные действия тактического характера, больше похоже на огневой бой, нежели на активное движение".

"Гуманитарная ситуация хуже всего в Харькове, потому что бьют по непосредственно по городу, тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация работает. А в военном отношении Харьков прекрасно себя чувствует – ходит в контратаки. В военном отношении сложнее всего в Херсоне и была попытка прорыва под Николаев, но там очень хорошо накрыли "товарищей" – на сотни единиц техники", – рассказал Арестович.

Гуманитарная катастрофа на Донбассе

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что оккупанты в войне против Украины перешли к тактике террора. По ее словам, прежде всего это относится к Донецкой и Луганской областям.

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"Города Волноваха, Северодонецк и другие под тотальным сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа. Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, старики, больные, люди с инвалидностью", – заявила вице-премьер.

Как подчеркнула Верещук, оккупанты не дают гуманитарных коридоров, нарушая международные нормы.