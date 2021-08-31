Итоги визита в США: Киевский форум по безопасности обсудит встречу Зеленского с Байденом

От визита в США президента Владимира Зеленского большие ожидания / Фото Офиса президента Украины
С дискуссии о значении визита президента Украины Владимира Зеленского в США начинается новый сезон онлайн-встреч украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов в рамках Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
Об этом сообщается на сайте Киевского форума по безопасности.
Онлайн встреча состоится 2 сентября с 16:00 до 17:00.
Будут затрагиваться такие вопросы:
- Какие результаты переговоров двух президентов и как выглядят перспективы украинского-американских отношений?
- Каков международный контекст саммита Украина и США и как повлияют на нашу безопасность договоренности Соединенных Штатов и Германии и события в Афганистане?
Эти и другие проблемы обсудят:
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр в 2014-16 годах;
- Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;
- Виола фон Крамон, депутат Европейского парламента;
- Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-06 годах;
- Виталий Портников, журналист;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас с рабочим визитом в США. В ожидании встречи с американским коллегой Джо Байденом украинская делегация уже успела подписать с министром энергетики США Дженнифер Грёнхольм совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.
Входе своего визита в Вашингтон Зеленский встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.