Из Афганистана пытаются эвакуироваться 120 украинцев – МИД

В срочном порядке 120 украинцев хотят покинуть Афганистан. Однако, эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана", – сообщил спикер МИД.

Так, речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, которые работают по частным контрактам. Сейчас со всеми МИД поддерживает связь.

Куда обращаться и почему эвакуация пока невозможна

На территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам.

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Однако, в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти наших граждан. Вместе с тем, прорабатываются и другие варианты эвакуации. Какие именно – неизвестно.

Те украинцы, которые хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольству в Таджикистане или Пакистане.

Или, например, родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД.

Что происходит в Афганистане

Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане. На протяжении всей недели правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции. И в воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан".

все новые и новые провинции. И в воскресенье перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Ранее мы сообщали, что "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана.

Также напомним, американский грузовой самолет вывез более 600 беженцев из Кабула.