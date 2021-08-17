Из Афганистана пытаются эвакуироваться 120 украинцев – МИД

В срочном порядке 120 украинцев хотят покинуть Афганистан. Однако, эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана", – сообщил спикер МИД.
Так, речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, которые работают по частным контрактам. Сейчас со всеми МИД поддерживает связь.
Куда обращаться и почему эвакуация пока невозможна
На территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам.
Однако, в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти наших граждан. Вместе с тем, прорабатываются и другие варианты эвакуации. Какие именно – неизвестно.
Те украинцы, которые хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольству в Таджикистане или Пакистане.
Или, например, родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД.
Что происходит в Афганистане
- Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.
- На протяжении всей недели правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции. И в воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан".
- Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.
Ранее мы сообщали, что "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана.
Также напомним, американский грузовой самолет вывез более 600 беженцев из Кабула.