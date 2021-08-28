Из Афганистана вылетело три самолета. Украина эвакуировала около 400 человек

Украина эвакуировала с Афганистана 400 человек. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина эвакуировала из Афганистана, где идут боевые действия, еще около 400 человек. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Где-то около 400 человек эвакуировано. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора, сядет третий", – сообщил он.
По его словам, на бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе.
Украина лидер по эвакуации среди государств
Украина среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Объявили эвакуацию. В США загорелся химзавод (фото, видео)
"Мы доказали, что готовы спасать наших граждан вне зависимости от точки мира и сложности ситуации там. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность как партнера, который не боится проводить задачи ради спасения и других граждан, желающих покинуть Афганистан", – говорится в сообщении.
Напомним, что:
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.