Из Афганистана вылетело три самолета. Украина эвакуировала около 400 человек

Украина эвакуировала с Афганистана 400 человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина эвакуировала из Афганистана, где идут боевые действия, еще около 400 человек. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Где-то около 400 человек эвакуировано. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора, сядет третий", – сообщил он.

По его словам, на бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе.

Украина лидер по эвакуации среди государств

Украина среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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"Мы доказали, что готовы спасать наших граждан вне зависимости от точки мира и сложности ситуации там. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность как партнера, который не боится проводить задачи ради спасения и других граждан, желающих покинуть Афганистан", – говорится в сообщении.

Статистика по лидерам. Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины/Facebook

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