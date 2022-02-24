Из Беларуси стреляют по Украине баллистическими ракетами

Обстрел украинской территории ведется с территории Беларуси. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ.
Сообщается, что обстрел идет баллистическими ракетами и было выпущено 4 снаряда на юго-западном направлении.
Тяжелые бои на Луганщине
Как сообщил ранее штаб ООС:
- Бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. В плен попали российские оккупанты.
- Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и БТР.