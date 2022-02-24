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Из Беларуси стреляют по Украине баллистическими ракетами

Светлана Москаленко
24 февраля, 15:35
Выпущено минимум 4 снаряда

Обстрел украинской территории ведется с территории Беларуси. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ.

Сообщается, что обстрел идет баллистическими ракетами и было выпущено 4 снаряда на юго-западном направлении.

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Тяжелые бои на Луганщине

Как сообщил ранее штаб ООС:

  • Бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. В плен попали российские оккупанты.
  • Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и БТР.