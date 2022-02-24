Из Беларуси стреляют по Украине баллистическими ракетами

Обстрел украинской территории ведется с территории Беларуси. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ.

Сообщается, что обстрел идет баллистическими ракетами и было выпущено 4 снаряда на юго-западном направлении.

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Тяжелые бои на Луганщине

Как сообщил ранее штаб ООС: