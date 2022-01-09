Из Казахстана прибыл самолет с украинцами на борту

Самолет приземлился в 20:50/Коллаж: "Сегодня"
В Украину из Казахстана прилетели 33 гражданина нашей страны, которые изъявили желание покинуть страну из-за нестабильной ситуации.
Об этом сообщает "Сегодня"
Детали
Рейсовый самолет из Нур-Султана приземлился в аэропорту "Борисполь" сегодня в 20:50. Из Казахстана вернулись 33 гражданина Украины.
Вывоз украинцев из Казахстана
Украина начала вывозить своих граждан из охваченного протестами и беспорядками Казахстана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, следующие рейсы из Казахстана в Украину после самолета, который прибыл 9 января, запланированы на 13 и 16 января.
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