Из Казахстана прибыл самолет с украинцами на борту

Самолет приземлился в 20:50/Коллаж: "Сегодня"

В Украину из Казахстана прилетели 33 гражданина нашей страны, которые изъявили желание покинуть страну из-за нестабильной ситуации.

Об этом сообщает "Сегодня"

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Детали

Рейсовый самолет из Нур-Султана приземлился в аэропорту "Борисполь" сегодня в 20:50. Из Казахстана вернулись 33 гражданина Украины.

Вывоз украинцев из Казахстана

Украина начала вывозить своих граждан из охваченного протестами и беспорядками Казахстана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, следующие рейсы из Казахстана в Украину после самолета, который прибыл 9 января, запланированы на 13 и 16 января.

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