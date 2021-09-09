За еду. Из трудового рабства на агрофирме освободили 120 человек

Без документов и мобильной связи эти люди вынуждены были работать за еду на ферме в Днепропетровской области / Коллаж "Сегодня"
Столичные правоохранители освободили из трудового рабства 120 человек, которые под угрозой физической расправы долгое время бесплатно работали на агрофирме в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Рабство вместо терапии: на Львовщине и Прикарпатье несколько десятков человек держали в неволе
Следствие установило, что участники преступной группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан с жизненными проблемами и не имеющих постоянного места жительства. Указанным лицам злоумышленники предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции, и обещали выплачивать зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.
Жизнь в рабстве
"Завербованных людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы, где расселяли в полуразвалившихся домах, где абсолютно отсутстволи условия для проживания. Ежедневно рабочих привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая. Работать заставляли по 12-16 часов в сутки. Обещанные денежные средства потерпевшие не получали, а весь их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками", – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Перед поселением у пострадавших отбирали мобильные телефоны и паспорта. За рабочими постоянно следила охрана, которая контролировала подъем, отправку на работу, передвижение людей по лагерю. Попытки покинуть территорию бараков, заканчивались избиением людей.
Обыски
8 сентября правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия, в домах, где удерживали людей, а также в автомобилях фигурантов. Изъято черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных вербовщики и бригадиры.
На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них написали заявления в правоохранительные органы.
Практика
- К сожалению, это не единичный случай использования рабского труда в Украине. Например, только на прошлой неделе в Херсонской области нашли 34-летнего Виталия Харчука, который в середине июля пропал в курортной Кирилловке. Мужчина более месяца находился в рабстве.
- Весной в Херсонской области разоблачили так называемый реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Подозревается, что пациенты, которые туда приходили, попадали в трудовое рабство.
- Ранее мы сообщали, что на Львовщине и Прикарпатье несколько десятков человек держали в неволе.
- Кроме того, в Харьковской области пенсионер заставлял бездомных работать на себя.