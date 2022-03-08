Из Украины за две недели выехало 2 миллиона человек – ООН

/ Фото: Коллаж: Сегодня

С конца февраля более двух миллионов человек покинули Украину. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Сегодня отток беженцев с Украины достиг двух миллионов человек", – написал он.

Большинство беженцев с Украины пересекли границу с Польшей, другие направились в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.

Реклама

В Управлении ООН по делам беженцев полагают, что "такими темпами эта ситуация может перерасти в крупнейший кризис беженцев в Европе в нынешнем столетии".

Помощь украинцам от Польши

Поляки активно поддерживают Украину в борьбе с агрессором и магазины даже направляют 10% от покупок на помощь нашей стране.

Также поляки сделали для украинцев проезд в общественном транспорте бесплатным, а временами крупные сети магазинов в Польше, такие как Biedronka, Carrefour, Żabka и Rossmann, убирают с полок белорусские и российские товары.

Реклама

"Сегодня" также писали, что Киевстар отключает СМС для жителей РФ и Белоруси и рассказывали, почему в России началась настоящая паника.

Война в государстве вынудила украинских женщин бежать в Польшу с целью уберечь себя и своих близких. По приезду в соседнее государство возникает острая потребность в работе, чтобы было на что в дальнейшем обеспечивать семью. Польские работодатели с пониманием относятся к этому и переформатируют свою работу.

Об этом "Сегодня" рассказали в аналитическом центре компании по трудоустройству Gremi Personal.