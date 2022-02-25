Из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники

Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Купянск / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 25 февраля, в результате обстрелажелезнодорожной станции Купянск Харьковской области ранили двух проводников.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Что известно
Один железнодорожник ранен в живот, другой – в ногу. Сейчас проводники находятся в больнице города. У них стабильное состояние.
"Благодарны коллегам за преданную работу и следим за их состоянием", – говорится в сообщении.
Вторжение России в Украину
- В течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
- Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты шесть вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
- Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
- А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.
- Президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.
- После преступного вторжения России в Украину, где она понесла огромные потери, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Киевом.
Читайте также:
- Глава Сумской областной государственной администрации – руководитель военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российская техника из Сум направилась в Киев.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки Верховного главнокомандующегов связи с нападением России на Украину.