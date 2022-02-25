Из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники

Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Купянск / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 25 февраля, в результате обстрелажелезнодорожной станции Купянск Харьковской области ранили двух проводников.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Что известно

Один железнодорожник ранен в живот, другой – в ногу. Сейчас проводники находятся в больнице города. У них стабильное состояние.

"Благодарны коллегам за преданную работу и следим за их состоянием", – говорится в сообщении.

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