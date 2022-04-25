На Западе и в Центре задерживаются поезда: список

Оккупанты обстреляли ж/д станции в Украине / Коллаж "Сегодня"
Из-за того, что военные РФ повредили железнодорожную инфраструктуру в центре и на западе Украины, в том числе тяговые подстанции, в пути задерживаются некоторые поезда.
Об этом сообщает "Укрзалізниця".
Какие поезда задерживаются и на сколько:
- №86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);
- №174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
- №87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);
- №96 Рахов – Киев (+1 час);
- №770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);
- №50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);
- №56 Рахов – Киев (+ 3 часа);
- №21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);
- №13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);
- №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);
- №231 Днепр – Львов (+ 3 часа);
- №45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);
- №774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин);
- №722 Киев – Харьков (+90 мин);
- №6093 Здолбунов – Львов (+1 час);
- №803 Ровно – Львов (+30 мин).
"Делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, и восстанавливаем инфраструктуру", – говорится в сообщении.
Россия за час нанесла удары по пяти ж/д станциям
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины, есть пострадавшие.
"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. 25 апреля в течении часа под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать", – сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Из-за повреждений тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.