Из-за принтера: в Ровенской области засудили мертвого преподавателя

Преподаватель потребовал у студентов вознаграждение за защиту дипломных работ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области засудили преподавателя, умершего за несколько лет до судебного заседания. Судья признал преподавателя виновным во взяточничестве и даже избрал ему наказание в размере одного года ограничения свободы. Правда, уголовное производство после суда было закрыто.

О таком пишет Суспільне.

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В чем обвинили преподавателя

Его судили за то, что за защиту дипломных работ в мае 2015 он взял принтер. Семь студентов-выпускников дали по 350 гривен и приобрели прибор.

Такие действия преподавателя посчитали просьбой о взятке с использованием служебного положения.

Дело рассматривалось в суде, когда преподаватель уже умер

Его не стало в 2017 году. Адвокат умершего продолжил настаивать на том, что мужчина не признавал вину и просил продолжить рассмотрение уголовного производства.

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На суде бывшие студенты рассказали, что принтер купили добровольно, чтобы было легче написать дипломные работы. Они якобы ждали, что им вернут либо технику, либо деньги за нее, потому что они так не защитили дипломные проекты.

Специально созданная комиссия установила, что мужчина также требовал у детей сигареты и пиво во время учебного процесса.

Приговор суда

В результате суд признал преподавателя виновным в вымогательстве и получении взятки.

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Хотя мужчина умер за 4,5 года до вынесения определения, ему избрали наказание в виде одного года ограничения свободы. Впрочем, уголовное дело закрыли из-за смерти обвиняемого.

Адвокат еще можно подать апелляцию.

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