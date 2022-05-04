Из-за ракетных ударов "Укрзалізниця" задерживает несколько поездов: список

Оккупанты обстреляли ж/д станции в Украине / Коллаж "Сегодня"

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов в Украине будет направляться с задержкой по львовскому, закарпатскому и приднепровскому направлениях.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".

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Какие поезда задерживаются и на сколько:

№50 Трускавец – Киев (+2 ч);

№60 Чоп – Киев (+3 ч);

№4 Львов — Запорожье (+4 часа);

№26 Рахов — Одесса (+3 часа);

№22 Трускавец – Харьков (+5 ч);

№12 Львов — Одесса (+2 часа);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+4 часа);

№145 Львов — Ужгород (беспересадочные вагоны Киев — Вена) (+4 часа);

№82 Ужгород – Киев (+1,5 часа);

№92 Львов – Киев (+1 час);

№56 Рахов – Киев (+1 час);

№136 Черновцы – Одесса (+30 мин);

№96 Рахов – Киев (+1 ч);

№14 Солотвино — Киев (+1,5 часа);

№30 Ужгород – Киев (+2 часа);

№38 Ужгород – Одесса (+1,5 часа);

№46 Ужгород – Лозовая (+30 мин);

№231 Днепр — Львов (+2,5 часа);

№53 Днепр — Одесса (+2,5 часа);

№75 Кривой Рог – Киев (+1 час);

№175 Запорожье – Жмеринка (+1 час);

№85 Запорожье – Львов (+30 мин);

№37 Запорожье – Киев (+30 мин);

№710 Львов – Дарница (+3,10 ч);

№753 Харьков — Львов (+1,40 часа).

Обстрелы железнодорожных станций Украины

Российские войска ударили по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины сегодня, 3 мая. Из-за обстрелов задержались 14 поездов. Пострадавших нет.

Повреждения инфраструктуры тяжелые, однако все детали будут выяснены позже.

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