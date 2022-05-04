Из-за ракетных ударов "Укрзалізниця" задерживает несколько поездов: список

Оккупанты обстреляли ж/д станции в Украине / Коллаж "Сегодня"
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов в Украине будет направляться с задержкой по львовскому, закарпатскому и приднепровскому направлениях.
Об этом сообщает "Укрзалізниця".
Какие поезда задерживаются и на сколько:
- №50 Трускавец – Киев (+2 ч);
- №60 Чоп – Киев (+3 ч);
- №4 Львов — Запорожье (+4 часа);
- №26 Рахов — Одесса (+3 часа);
- №22 Трускавец – Харьков (+5 ч);
- №12 Львов — Одесса (+2 часа);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+4 часа);
- №145 Львов — Ужгород (беспересадочные вагоны Киев — Вена) (+4 часа);
- №82 Ужгород – Киев (+1,5 часа);
- №92 Львов – Киев (+1 час);
- №56 Рахов – Киев (+1 час);
- №136 Черновцы – Одесса (+30 мин);
- №96 Рахов – Киев (+1 ч);
- №14 Солотвино — Киев (+1,5 часа);
- №30 Ужгород – Киев (+2 часа);
- №38 Ужгород – Одесса (+1,5 часа);
- №46 Ужгород – Лозовая (+30 мин);
- №231 Днепр — Львов (+2,5 часа);
- №53 Днепр — Одесса (+2,5 часа);
- №75 Кривой Рог – Киев (+1 час);
- №175 Запорожье – Жмеринка (+1 час);
- №85 Запорожье – Львов (+30 мин);
- №37 Запорожье – Киев (+30 мин);
- №710 Львов – Дарница (+3,10 ч);
- №753 Харьков — Львов (+1,40 часа).
Обстрелы железнодорожных станций Украины
Российские войска ударили по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины сегодня, 3 мая. Из-за обстрелов задержались 14 поездов. Пострадавших нет.
Повреждения инфраструктуры тяжелые, однако все детали будут выяснены позже.
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