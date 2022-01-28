Известный благотворительный фонд помог ребенку из Харькова, страдающему тяжелой болезнью (видео)

Вынужден принимать лекарства чаще, чем еду. 4-летний Кирилл из Харькова страдает коварным заболеванием, поражающим печень, желудок и легкие. Недавно — очередное обострение, а денег на лечение у родителей почти не осталось. Что спасло ребенка?

Страшный диагноз

Маленький Кирилл ценит каждый миг счастливого детства. Ведь промежутки между принятием лекарства становятся все короче.

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"Когда мы в более-менее в стабильном состоянии, конечно, тогда он как обычный ребенок гуляет по улице, бегает, радуется. А так когда обострение — у нас стационары", — рассказывает мать Кирилла Юлия Титаренко.

Диагноз муковисцидоз ему был поставлен два года назад. Это генетическое заболевание, поражающее жизненно важные органы. У мальчика страдают желудок, печень и легкие.

"Печень работает за счет препарата, поджелудочная работает за счет препарата, легкие дышат за счет препарата", — говорит мать Кирилла Юлия Титаренко.

В Украине насчитывают около тысячи таких больных, но реальное количество может быть в сотни раз больше. Все потому, что муковисцидоз тяжело диагностировать. У Кирилла генетический недуг искали два года.

"Каждый месяц ходили и сдавали анализы, смотрели нас, проблемы были с кишечником. Постоянно раздут живот, боль. Когда нам поставили диагноз в два года, уже началось лечение", — рассказывает мать Кирилла Юлия Титаренко.

Очередное обострение

Недавно было очередное обострение, поражающее легкие. В органах дыхания скапливается вредная жидкость.

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"Если слизь где-то там сидит глубоко, в этой слизи размножается инфекция, которая потом обостряется", — говорит мать Кирилла Юлия Титаренко.

Остановить инфекцию нельзя. Кириллу нужен трехмесячный курс дорогостоящего лечения.

"К настоящему моменту помогли друзья и родственники, мы собрали 20 тысяч гривен. Это даже не хватает на один месяц ингаляционных процедур", — отметила мать Кирилла.

Помощь Фонда Рината Ахметова

Юлия Титаренко обратилась в благотворительную организацию. Жизненно важную помощь оказал Фонд Рината Ахметова.

"Это три месяца ингаляционных процедур. И Фонд Ринат Ахметов нам купил эти препараты. Спасибо ему огромное, это такой подарок", — говорит Юлия Титаренко.

Благодаря программе "Ринат Ахметов — Детям" важную поддержку оказали пяти миллионам мальчиков и девочек. Всего за шестнадцать лет работы фонд помог выжить восьми миллионам человек.

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