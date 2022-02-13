Кабмин принял решение для разблокирования полетов над Украиной

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во время срочного заседания правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, средства были выделены для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

"Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", — сообщил премьер-министр.

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