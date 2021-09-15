Привилегии для вакцинированных: что об этом думают люди и врачи (видео)

Владельцы "зеленого" сертификата – даже в "красной" зоне карантина смогут игнорировать большинство ограничений. Коллаж: "Сегодня"

Правительство пересмотрело "карантинное" постановление и внесло в него ряд изменений, которые начнут действовать уже с понедельника. Журналисты "Сегодня" выяснили, что об этом думают врачи и украинцы.

Что говорят врачи о вакцинации

Виктория – работает врачом. Прививки себе и всей семье сделала еще весной. Говорит, за период пандемии, не только видела тяжело больных, но и сама заболела коронавирусом. Поэтому считает, вакцинироваться нужно каждому и в первую очередь – для своего здоровья. Впрочем мотивировать украинцев пойти на укол удастся вряд ли.

"Разных людей, разное стимулирует, кто-то хочет поехать заграницу и иметь такую справку. Кто-то боится, кто-то уже болел, а существуют такие люди, которые тяжело переносили, или потеряли близких и не сделали выводов", – рассказала врач Виктория.

В столице сейчас – более 20% вакцинированных. Это больше всего – среди всех регионов Украины.

Что думают украинцы

Те, кто не готовы делать прививки – говорят – не верят вакцине и просто боятся. Самое интересное, именно эти люди больше всего хотят ослабления карантина.

"Это личное решение каждого. Не делала прививки и не буду, и не хочу, зачем мне нужно, я только с ребенком гуляю и не общаюсь с большим количеством людей. Учителям может быть да, врачам обязательно, а мне не обязательно", – говорит Виктория.

Что предлагают в Кабмине

В Кабмине взялись поощрить людей сделать прививки. По новым правилам – covid-сертификаты будут двух цветов – желтые – для тех, кто привился одной дозой, и зеленые – для полностью иммунизированных.

Именно владельцы "зеленого" сертификата – даже в "красной" зоне карантина смогут игнорировать большинство ограничений. "Зеленый" сертификат будет действовать год, "желтым" – можно будет пользоваться пока человек не пройдет полный курс прививок. Потом – его заменят на зеленый.

По новым правилам карантина – кинотеатры, спортзалы будут работать в желтой зоне, если 80 процентов персонала и посетителей – будут вакцинированы. Это касается и учебных заведений.

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, этот документ можно получить в приложении тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.

"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", – написал он.

Врачам грозит тюремный срок и запрет на профессию

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

"Сейчас наказание будет идти по статье, которая касается подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, – за внесение ложных данных. Для врача это – от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", – рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", – добавил главный санитарный врач.

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