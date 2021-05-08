Как безопасно вакцинироваться против COVID-19 и избежать побочек

Никаких анализов и обследований перед вакцинацией по процедуре не нужно. Однако и ответственности за побочные эффекты производители вакцины и медики не несут

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Производитель вакцины и медики не несут ответственности за последствия вакцинации. Хоть и риски серьезных побочных реакций после вакцинации против COVID-19 – малы, их можно свести к минимуму еще больше.

Как безопасно вакцинироваться от коронавируса и что сделать перед прививанием, разбирался "Сегодня"

Какие делать анализы и обследования перед вакцинацией?

Никаких анализов и обследований перед вакцинацией. У Минздрава нет каких-либо рекомендаций о том, какие анализы надо пройти и на что провериться.

Также нет советов о сдачи теста на антитела к коронавирусу или ПЦР-теста, чтобы определить, не болен ли человек бессимптомно.

Все риски оценивает врач на основании анкеты, которую заполняет пациент. Это стандартная форма опросника, которая выдается перед прививанием любой вакциной.

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Всего в ней семь вопросов. Например, нужно указать, были ли ранее осложнения после других вакцин, какие есть хронические болезни и есть ли расстройства кроветворения. В том числе в форме надо указать имя, фамилию и свои контакты.

Эту анкету нужно заполнить в пункте прививания. Там же измеряют температуру и давление и врач опрашивает на аллергические реакции. Если у человека лихорадка – вакцинацию перенесут.

После укола нельзя уходить из пункта прививания. Придется подождать полчаса на случай аллергической реакции. Если возникнет анафилактический шок, то у медиков есть все необходимое, чтобы оказать помощь.

Образец информированного согласия перед вакцинацией

Что советуют сдавать и проверять врачи?

Врач-инфекционист Инна Андрусович советует все-таки сделать несколько анализов.

Хоть и не доказано, что вакцина провоцирует тромбоз, те, кто его опасается, может сделать коагулограмму. Анализ покажет, есть ли проблемы со свертываемостью крови.

"Если до начала вакцинации есть какие-то изменения в сторону сгущения крови, то не стоит прививаться, а нужно обратиться к своему терапевту или кардиологу и восстановить реологию крови и только потом вакцинироваться. Потому что в научных статьях с разборами случаев тромбозов все сводится к тому, что у людей и до вакцинации были проблемы со свертываемостью. Поэтому здесь надо взвесить все за и против. Если человек на антикоагулянтах, то бросать их прием нельзя", – говорит Инна Андрусович.

Если тест на антитела покажет больше пяти единиц, то не рекомендуется вакцинироваться и стоит подождать, когда антитела упадут. По рекомендации ВОЗ, если антител от 1 до 5, то рекомендуется одна доза. Если меньше 1, то проводится полноценная вакцинация.

Перед вакцинацией человек должен ощущать себя полностью здоровым. Если есть банальный насморк, повышенная температура – стоит повременить, пока состояние не улучшится, отмечает врач.

При каких побочных реакциях обращаться к врачу?

Если возникли какие-либо побочные реакции – нужно сразу обратиться к своему семейному врачу. Вся информация о прививании вносится в медицинскую электронную систему. Поэтому семейный врач знает, какой вакциной привили пациента, серию этой вакцины, срок действия и так далее.

Чтобы избежать рисков тромбоза, Государственный экспертный центр Минздрава советует немедленно обращаться за медпомощью при одышке, боли в груди, отеке ног и постоянной боли в животе, внезапном начале сильного или постоянного ухудшения головной боли или помутнении зрения через несколько дней после вакцинации, появлении синяков на коже (кроме места вакцинации) или петехий.

Чаще всего встречаются такие реакции на вакцину:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах;

увеличение лимфатических узлов;

тошнота;

утомляемость;

бессонница.

Фото: REUTERS/Julia Rendleman, коллаж: "Сегодня"

Симптомы могут продолжаться несколько дней. Если состояние ухудшается, то стоит обращаться к врачу.

Напомним, из-за того, что вакцинация в Украине идет очень медленно, поэтому президент Владимир Зеленский поставил задачу – большинство украинцев должны получить прививку ко Дню Независимости, 24 августа.