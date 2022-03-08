Как остановить Путина? Кулеба озвучил три просьбы к Западу

Кулеба рассказал, чем нужно помочь Украине / Фото: Reuters, открытые источники, Коллаж: Сегодня
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад ужесточить санкции против России и лично против ее президента Владимира Путина, а также предоставить Украине современные системы ПВО. Об этом он написал в колонке для The Washington Post.
"Президент России Владимир Путин продолжает бомбить наших граждан и убивать мирных жителей, его вторжение следует сценарию Гитлера и Сталина. Последний раз Киев и другие украинские города сталкивались с такой жестокой военной агрессией ранним утром 22 июня 1941 года", — отметил Кулеба.
Он призвал Запад оказать больше помощи Украине в войне с Россией. По его словам, для этого нужны три вещи: самолеты, ПВО и энергетическое эмбарго.
"Мы видим, чувствуем и ценим солидарность мира. Восхищение нашим народом, вооруженными силами и президентом. Это наполняет нас гордостью. Но чтобы остановить Путина, потребуются решительные и незамедлительные шаги. Нам нужны самолеты. Нужны эффективные системы ПВО и ПРО. Нам нужно защитить наше небо, чтобы российские самолеты и ракеты не убили больше мирных жителей", — заявил Кулеба.
Кроме того, он призвал страны мира прекратить покупать российские газ и нефть, чтобы не финансировать таким образом войну в Украине.
"Страны должны прекратить покупать российскую нефть, которая сейчас запятнана украинской кровью, и запретить российским кораблям заходить в порты", — считает Кулеба.
Также, по его словам, необходимо запретить российскому государственному Сбербанку использовать SWIFT и заблокировать российские финансы за границей.
"Нет времени ждать или колебаться. Настало время пройти это коллективное испытание нашей человечности. "Никогда больше" должно стать лозунгом, призывом к действию, а не торжественным, но пустым обещанием. Настало время доказать, что 21-й век будет отличаться от 20-го века", — резюмировал Кулеба.
Война в Украине 8 марта
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