Как отреагирует Украина? В Москве на выставке Евангелие Анны Ярославны выдают за русское – СМИ

Реймское Евангелие, которое хранится в библиотеке города Реймс во Франции связывают с дочерью киевского князя Ярослава Мудрого Анной / Фото: Коллаж: Сегодня

На выставке в Москве, посвященной российско-французским культурным отношениям, экспонируется Реймское Евангелие. Это выдающийся памятник эпохи Украины-Руси историки связывают с дочерью киевского князя Ярослава Мудрого Анной, со временем королевой Франции. Однако, в экспозиции эта рукопись представлена как русская письменная достопримечательность.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Экспозиция привлекает внимание длинным перечнем авторитетных музейных учреждений.

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Как отмечают в СМИ, в экспозиции также представлено Реймское Евангелие, которое, по мнению историков, привезла с собой из Киева во Францию Анна Ярославна.

На обозрение посетителей выставлено около 200 экспонатов. Выставка под названием "Франция и Россия: 10 веков вместе" открылась 17 сентября в Музеях Московского Кремля и продлится до января следующего года.

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