Как пережить истерию из-за новостей о возможном вторжении РФ? Советы психолога

В Украине стало больше новостей о том, что РФ может напасть на Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

На днях Украине предрекли новый виток войны и уровень паники локально начал зашкаливать. Практикующий социальный психолог дала ряд важных советов, как пережить истерию.

Об этом пишет "Сегодня".

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Что говорит психолог?

По словам психолога, не исключено, что таких периодов впереди нас ждет немало, поэтому сейчас важно научиться держать себя в руках и соизмерять свои чувства (страх, тревогу, панику) с реальными фактами.

"Мы живем в состоянии войны восьмой год. Любая тревога, связанная с военными действиями нам привычна и поэтому воспринимается притуплено. Паника, которая началась сейчас, наверное, имела несколько задач. Одна из них — снять эту притупленность, напугать, посеять панику, а следовательно — лишить большую часть населения способности думать и принимать взвешенные решения относительно безопасности своей жизни, — говорит социальный психолог, кандидат психологических наук Ольга Плетка. — Подчеркну, что это лишь мое предположение".

Как пережить "вторжение" и не только февральское?

"Самое главное – взять ответственность за свою жизнь в свои руки: человек должен понимать свои возможности, навыки, потребности, что он может сделать и что от него зависит, а что — абсолютно не зависит. Имею в виду возможности каждого из нас, — говорит Ольга Плетка. — Нужно иметь несколько планов на случай опасности. В таком случае мозг будет нацелен на решение вопросов, а не на панику. Второе – нужно понять, куда идти и как можно защититься. Люди, прошедшие бомбежки 2014 года понимают, что, например, находиться в помещении возле окон и ненесущих стен опасно. Также должен быть элементарный запас воды, продуктов, спичек, лекарств на несколько дней. Успокоить себя можно, пойдя на курсы первой помощи, самообороны, территориальной обороны. Можно научиться элементарным вещам, навыкам, которые помогут чувствовать себя увереннее. Не менее важно знать о ближайших к дому укрытиях. Важно иметь под рукой блокнот с написанными или напечатанными номерами важных номеров телефонов".

Режим дня перед "вторжением"

"Что касается психологической составляющей, то психика устает от напряжения. На смену ему приходят очень сильные расслабление и апатия. Порой человек не может оценить реальность опасности. Поэтому важно периодически давать себе возможность расслабиться", — советует Ольга Плетка.

По ее словам, нужно позволить себе как можно больше отдыхать – гулять на свежем воздухе, посещать бассейн, делать пробежки.

"Тем более, сейчас, как говорится, запахло весной. Желательно делать то, что дает ощущение радости и продолжения жизни: сходить на выставку или в кинотеатр, получив эстетическое удовольствие. Если же паника не проходит, то, конечно, лучше обратиться к специалистам: врачам, психологам. У нас достаточно и бесплатных, и платных специалистов. Это позволит поставить панику в "рамки" необходимой возможности и взять контроль на своей жизнью", — советует психолог.

Что говорят о "вторжении" в РФ?

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация не будет вторгаться на территорию Украины 16 февраля.

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"Я могу заверить вас, что касается России, то в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце", — сказал дипломат РФ.

Он заявил, что "войны в Европе редко начинаются в среду". Чижов осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину.

"Если вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения против России, вы также должны предоставить доказательства. Иначе это клевета", — отметил Чижов.

Кроме того, он призвал Запад серьезно отнестись к "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.

"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это пошло бы на пользу всех жителей Европы, а также других народов мира", — уверен Чижов.

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