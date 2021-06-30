Как получить вторую дозу COVID-вакцины. Инструкция Минздрава

Государство гарантирует, что все, кто получил первую дозу вакцины против COVID-19, получат вторую. Министерство разработало памятку для украинцев, как сделать вторую прививку.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Разъяснение Минздрава по второй вакцинации. Фото: facebook.com/moz.ukr
Как сообщается, для вакцинации второй дозой Вас пригласят телефонным звонком по контакту, который Вы оставили после первой прививки.
Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.
Если на вакцинацию записывал работодатель, он организует и вторую прививку.
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Что делать, если Вас не записали на вторую прививку?
Разъяснение Минздрава по второй вакцинации. Фото: facebook.com/moz.ukr
Если Вас вакцинировали в пункте вакцинации – обращайтесь в тот же пункт или в ближайший к Вам пункт. Также можно обратиться к семейному доктору.
Если вас вакцинировали в центре массовой вакцинации – обращайтесь в тот же центр или в ближайший к Вам центр.
Если Вас вакцинировала мобильная бригада – обращайтесь к работодателю.
Ранее сообщалось, что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине увеличились в пять раз.
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